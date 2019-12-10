Наші за кордоном: гармата Маліновського, бельгійська стабільність, відродження Кравця, неймовірний вихід Довбика

"Футбол 24" традиційно знайомить із найсвіжішими новинами з життя українських футболістів у національних першостях Європи.

За майже два десятки випусків рубрики у цьому сезоні сьогоднішня просто таки вражає кількістю подій. І це при тому, що майже половина європейських ліг занурилася у зимову сплячку. Результативних дій і радісних подій за участю українців було настільки багато, що не всі ключові з них вмістилися у заголовок. Відзначаємо видатного джокера Довбика, топ-клас від Яремчука та Безуса, черговий рятівний гол Девіча, зароблений пенальті Зозулі, прем'єрний гольовий постріл Маліновського, ювілей Льопи, феєрію Зубкова, шалену результативність наших земляків у Туреччині і надважливий гол одесита на Кіпрі. Погодьтеся, блискавична кількість яскравих подій. Поїхали!

Іспанія

Роман Зозуля заробив пенальті у матчі Альбасете та Естремадури (1:1). На той момент Альбасете вів у рахунку, а Нестор Сусаета десятьма хвилинами раніше реалізував пенальті. Другий підхід до позначки капітана був невдалим. Вже через п’ять хвилин гості рахунок зрівняли.

"Я вклоняю голову перед тими, хто не повернувся з війни", – Зозуля зворушливо привітав військових із Днем ЗСУ

У неділю на Альбасете чекає виїзд у гості до Райо Вальєкано, де частина місцевих фанатів-нацистів очікує на зустріч з людиною, яка допомагає українській армії.

Зозуля може пропустити матч проти Райо Вальєкано через "нацистський" скандал – капітан Альбасете підтримав українця

Сергій Мякушко провів на полі 18 заключних хвилин у програшному матчі Алькоркона проти Ов’єдо (1:3).

Німеччина

Борис Тащи вступив у гру на 81-й хвилині в поєдинку з Ян Регенсбург – Санкт-Паулі українця програв 0:1.

Італія

Руслан Маліновський вийшов на заміну на 28-й хвилині у протистоянні з Вероною. Наприкінці першого тайму українець відзначився дебютним голом у Серії А. Розкішний удар!

Відтак, на перерву команди пішли за рахунку 1:1. В другому таймі Аталанта перестріляла суперника – 3:2.

У неділю Лечче з Євгеном Шаховим в старті розійшовся миром з Дженоа (2:2). Шахов залишив поле на 59-й хвилині за рахунку 0:2.

Бельгія

На тижні Гент з українським тріо у стартовому складі програв Шарлеруа в Кубку (0:1). Зате на вихідних Роман Яремчук та Роман Безус відзначилися забитими голами і принесли Генту виключно українську перемогу над Зульте-Варегемом (2:0). Не зайвим буде нагадати, що весь матч відіграв Ігор Пластун.

Наставник Гента: Ми стурбовані настирливістю іноземних клубів щодо трансферу Яремчука

Едуард Соболь грав лише у чемпіонаті. Українець записав до активу усі 90 хвилин, а Брюгге вирвав вольову перемогу у Сент-Трюйдена (2:1).

Андрій Бацула відіграв 54 хвилини в Кубку – на момент його заміни Кортрейк поступався Ейпену 0:1, та до завершення зустрічі все змінилося – 2:1.

Данія

У неділю в Данії відбулося очне протистояння Сьоннерюйска та Есб’єрга (2:1), а Артем Довбик та Юрій Яковенко зустрілися на полі. Лідер Есб'єрга відіграв весь поєдинок, проте героєм зустрічі можна вважати саме Довбика, який вступив у гру лише на 62-й хвилині за рахунку 0:1. На старті двобою Яковенко заробив штрафний, а партнери миттєво його розіграли – так було відкрито рахунок.

На 77-й хвилині Довбик відновив паритет, а згодом заробив на собі пенальті та вилучення суперника. Фантастичний вихід українського джокера!

Шотландія

Попри велику кількість травмованих у Селтіка, Мар’ян Швед не потрапив у заявку команди на фінальний матч Кубка ліги з Рейнджерс (1:0).

Греція

Дмитро Чигринський повернувся на поле після травми і допоміг своїй команді розтрощити Паніоніос (5:0). Українець відіграв за АЕК усі 90 хвилин.

Кіпр

Артур Рудько відстояв на "сухо" у поєдинку з Неа Саламіс. Наш воротар практично не мав роботи, а долю зустрічі вирішив єдиний гол, забитий Пафосом на початку другого тайму.

Анортосіс Євгена Селіна здолав АЕЛ (2:0). Українець провів на полі весь матч, а на 84-й хвилині опинився на позиції центрфорварда, втім пробити по воротах як слід не зумів.

В понеділок Етнікос без Ігоря Худоб’яка приймав Еносіс (2:2). На 66-й хвилині за рахунку 1:1 на полі з’явився Ілля Марковський. Згодом господарі пропустили, однак в компенсований час Марковський прекрасним ударом врятував Етнікос від поразки!

Чехія

Слован Тараса Качараби зазнав розгромної поразки від лідера ліги Славії (0:3). Українець традиційно відіграв від дзвінка до дзвінка, однак, як і вся лінія оборони, був непереконливим. Під час першого взяття воріт Качараба програв верхову дуель форварду Славії.

Туреччина

Надзвичайно врожайним видався минулий тиждень для українців на берегах Босфору. Євген Селезньов спочатку забив в Кубку у ворота Ерзурумспора (2:4) на 88-й хвилині.

Потім українець відзначився у матчі другого дивізіону на 86-й хвилині. Як і кілька днів тому, його Бурсаспор програв. Цього разу Гіресунспору (2:3).

Микола Морозюк з новим стилем та капітанською пов’язкою на руці забив дебютний гол за Різеспор.

За схожим сценарієм розгортався матч Кайсеріспор – Маніса (3:2). Артем Кравець на 51-й хвилині відзначився забитим голом, встановивши рахунок 3:0, втім нижча за рангом команда два голи відіграла.

GOL!️51' Artem Kravets



Kayserispor 3 - 0 Manisa Futbol Kulübü pic.twitter.com/Jn7TMXCzDG — Fotomaç (@fotomac) December 5, 2019

В понеділок гольова серія українців у Туреччині продовжилася. Кайсеріспор приймав Різеспор (без Миколи Морозюка) і вже на 9-й хвилині Артем Кравець відкрив рахунок!До завершення поєдинку голів більше не забивали.

Північна Македонія

Вардар без травмованого Євгена Новака зіграв внічию зі Шкендією (2:2) і пішов на зимову паузу у статусі лідера, зберігаючи відрив від тієї ж таки Шкендії у +8 очок переваги.

Сербія

Два тури було зіграно за останні сім днів у Сербії. В середу Вождовац мінімально обіграв Раднічки (1:0). Все вирішив вихід на заміну на 67-й хвилині Марко Девіча. Серб з українським паспортом забив черговий переможний гол на 90-й хвилині.

Власне, сам гол – абсолютно рядовий для Марко. Просто погляньте на його слалом після того, як м’яч опинився у сітці!

У неділю Раднік переміг Інджию (2:0), а відкрив рахунок у поєдинку Євген Павлов.

Польща

Володимир Костевич відіграв на тижні 180 хвилин за Лех, який двічі по 2:0 обіграв Сталь зі Стальової Волі, а потім Лодзь. Участі в гольових епізодах українець не брав.

Краковія і Ракув зіграли два матчі за чотири дні і обидва рази святкувала перемогу команда Олексія Дитятьєва – спочатку в Кубку, а потім і в Екстраклясі. Руслан Бабенко також зіграв від дзвінка до дзвінка, а Дитятьєв брав участь лише в кубковому протистоянні. Після 0:0 за 120 виснажливих хвилин Олексій реалізував пенальті і вивів Краковію до чвертьфіналу Кубка – 4:1!

На вихідних Ракув з Бабенком в старті програв Краковії 0:3.

Угорщина

Головна новина мідуіку в Угорщині – виліт з Кубка країни Ференцвароша Сергія Реброва. Чинний чемпіон залишився в меншості вже на 2-й хвилині матчу з Бекешчабою і пропустив від команди з другого дивізіону двічі – 0:2.

У неділю Фраді знову не перемогли, хоча на перерву пішли з солідною перевагою у два м’ячі. Двічі ворота Академії Пушкаша вразив Олександр Зубков!Спочатку українець використав помилку воротаря і відзначився розкішним голом.

А потім скористався "привозом" оборони.

Варто зауважити, що практично жодна атака Ференцвароша не проходила без участі Зубкова і він видав чудовий матч. Також усі 90 хвилин у неділю відіграв Ігор Харатін. Прикро тільки, що по перерві гості перевагу відіграли – 2:2.

У битві аутсайдерів Капошвар Андрія Якиміва програв Залаегерсегу (0:2). Українець провів на полі весь матч, однак зіграв блідо, як і усі його партнери.

Долю матчу Уйпешт – Кішварда (1:0) вирішив нещасний випадок за участю Антона Кравченка. Наш захисник не побоявся підставити голову під удар суперника, проте м’яч невдало зрикошетив і залетів у ворота.

Не найкращим чином минули вихідні і в Івана Петряка. Українець залишав поле на 75-й хвилині в поєдинку з Пакшем, коли його Фехервар поступався 0:1. До кінця матчу гості забили ще раз і сенсаційно перемогли 0:2.

Хорватія

Дмитро Льопа на тижні зіграв 68 хвилин проти Інтера із Запрешича в Кубку Хорватії (2:0). Українець залишав поле за мінімальної переваги Осієка.

А в неділю Льопа провів свій 100-й матч у футболці Осієка і отримав нагороду.

Щоправда, зустріч з Локомотівою важко назвати вдалою для українця – Дмитра замінили у перерві за рахунку 0:0. В другому таймі Осієк знищив опонента – 4:0.

Словаччина

Слован двічі за тиждень переміг по 2:0. Спочатку в Кубку Жиліну, а потім ДАК в чемпіонаті. Артем Сухоцький відіграв 90 хвилин у кубковому двобої і записав до активу класну гольову передачу після виконання стандарту.

На вихідних Сухоцький спостерігав за грою з лави запасних, зате всі 90 хвили у складі ДАК провів Данило Бескоровайний. Захист гостей виглядав невпевнено і двічі припустився жахливих помилок. Бескоровайний провів далеко не найкращий матч.

Азербайджан

Олександр Рибка пропустив чотири голи від Зіри – його Сабаїл поступився 1:4. Не скажеш, що український кіпер помилявся – Рибка навіть кілька разів врятував ворота. Щоправда, позитивної оцінки воротар однозначно не заслужив.

Кирило Петров відіграв 6 заключних хвилин проти Сабаха (2:0). На момент виходу українця на поле Нефтчі перемагав 1:0.

Маліновський забив перший гол в Італії, бомба року на Камп Ноу, шок у дербі для Манчестер Сіті: топ-моменти євровікенду