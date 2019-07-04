Габовда отримав покарання від Халадаша за скандальний коментар про "москальську пику"

Український півзахисник Юрій Габовда не візьме участь у товариському поєдинку Халадаша проти Краснодара-2 через скандальний коментар.

"Наш клуб засуджує дії гравця, адже в футболі немає місця політиці. Габовда не вийде завтра на поле в матчі з Краснодаром-2", – передає слова прес-служби Халадаша Sport24.ru.

Нагадаємо, Габовда брутально анонсував спаринг проти Краснодара на своїй сторінці в Instagram, після чого заявив, що його акаунт було "зламано".

До слова, Габовда виступав за Карпати з 2006-го по 2011-й рік, а також повертався в клуб у 2014-у році. Наразі універсал грає за угорський Халадаш, який за підсумками сезону опустився у другий дивізіон місцевого чемпіонату.

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