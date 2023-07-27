Юрий Габовда решил долго не сидеть без дела после досадного завершения пути футболиста.

Полузащитник вел переговоры с родными Карпатами, но в последний момент соглашение сорвалось. 34-летний Габовда решил повесить бутсы на гвоздь и оперативно нашел работу функционера в Вересе.

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"Был "Львом", а стал "Волком". Экс-игрок Карпат, Таврии, Кривбасса и ряда европейских клубов Юрий Габовда – спортивный директор академии Вереса!

Уверены, что более 300 матчей, которые он провел на самом высоком уровне, помогут ему передать молодым футболистам Вереса свои лучшие футбольные качества! Приветствуем в команде, Юрий Викторович", – информирует пресс-служба ровенчан.

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