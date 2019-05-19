toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Габала Безотосного виграла Кубок Азербайджану

19 травня 22:29 206 Читать на русском
Габала Безотосного виграла Кубок Азербайджану
Безотосний у складі Габали / Sports.ru

Габала обіграла Сумгаїт у фіналі Кубка Азербайджану (1:0).

Кубок Азербайджану 2018/19. Фінал

Габала – Сумгаїт – 1:0

Гол: Жозеф-Монроз, 4

Габала вперше у своїй історії виграла Кубок Азербайджану. Єдиний гол у матчі було забито на 4-ій хвилині, відзначився Жозеф-Монроз. Додамо, що Безотосний вийшов у стартовому складі Габали і допоміг команді втримати ворота на замку.

Безотосний підпише новий контракт із Габалою

Vəə KUBOK bizimdir! #gsc #gabalasc #GABSUM #kubok

Допис, поширений Gabala SC (@gabalasc_official)

blog_ava
Сімоне Індзагі погодився очолити Ювентус
12:26
4923
Теги
Світ Українці за кордоном Азербайджан Дмитро Безотосний Дмитро Безотосний Габала Габала
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
15
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук