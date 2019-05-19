Габала Безотосного виграла Кубок Азербайджану

Габала обіграла Сумгаїт у фіналі Кубка Азербайджану (1:0).

Кубок Азербайджану 2018/19. Фінал

Габала – Сумгаїт – 1:0

Гол: Жозеф-Монроз, 4

Габала вперше у своїй історії виграла Кубок Азербайджану. Єдиний гол у матчі було забито на 4-ій хвилині, відзначився Жозеф-Монроз. Додамо, що Безотосний вийшов у стартовому складі Габали і допоміг команді втримати ворота на замку.

Безотосний підпише новий контракт із Габалою