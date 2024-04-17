"Моє основне завдання – зробити так, щоб команда фінансового не залежала від власника. Зараз у команди є багато джерел дохідності, які покривають видаткову частину бюджету.

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Зараз бюджет клубу складає 6-6,5 мільйонів доларів і близько 4 мільйонів клуб заробляє.

Як ми заробляємо? У нас є об'єкти комерційної нерухомості та спортивної інфраструктури. Ми також займаємося івент-менеджментом. Також у нас цілий рік відбуваються різні футбольні події і турніри, на які приїжджають різні команди", – розповів Дедишин в інтерв'ю KDK.

Нагадаємо, після 24-х турів Рух йде у турнірній таблиці УПЛ на п'ятій сходинці, набравши 40 очок.

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