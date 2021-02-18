Керівництво Динамо не залишило без нагороди гравців, які вибороли для команди "футбольну весну".

У ефірі телеканалу "Футбол" перед першим матчем Динамо у плей-офф Ліги Європи проти бельгійського Брюгге журналіст Ігор Бурбас розповів про премії у київському клубі.

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За його словами, гравці Динамо за вихід в 1/16 фіналу другого за рангом єврокубка отримали 700 тисяч євро премії (близько 30 тисяч євро на людину). Це додаткові виплати до трьох мільйонів за потрапляння до групового турніру Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що єврокубковий шлях команда Мірчі Луческу розпочинала в ЛЧ, де посіла третє місце у групі з Ювентусом, Барселоною та Ференцварошем.

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