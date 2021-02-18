Футболисты Динамо получили дополнительные премиальные за выход в 1/16 Лиги Европы – известна сумма
Руководство Динамо не оставило без награды игроков, которые завоевали для команды "футбольную весну".
В эфире телеканала "Футбол" перед первым матчем Динамо в плей-офф Лиги Европы против бельгийского Брюгге журналист Игорь Бурбас рассказал о премиях в киевском клубе.
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По его словам, игроки Динамо за выход в 1/16 финала второго по рангу еврокубка получили 700 тысяч евро премии (около 30 тысяч евро на человека). Это дополнительные выплаты к трем миллионам за попадание в групповой турнир Лиги чемпионов.
Напомним, что еврокубковый путь команда Мирчи Луческу начинала в ЛЧ, где заняла третье место в группе с Ювентусом, Барселоной и Ференцварошем.
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