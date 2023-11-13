Марселіно повернувся у Вільяреал і підписав контракт до 2026 року. Про це інформує офіційний сайт "Жовтої субмарини". У вівторок, 14-го листопада команда проведе перше тренування під його керівництвом.

Іспанський клуб офіційно звільнив тренера – він прийшов в команду лише два місяці тому

Це вже друге пришестя Марселіно у Вільяреал. Раніше тренер працював з цією командою з січня 2013 року по серпень 2016 року. Він виводив Вільяреал у півфінал Ліги Європи та плей-офф Ліги чемпіонів. Загалом під керівництвом Марселіно "Жовта субмарина" провела 177 матчів.

Останнім місцем роботи Тораля був Марсель. Хіхонський фахівець наполіг на продажі Руслана Маліновського, а потім провалив старт нової кампанії: французька команда не зуміла пройти в плей-оф Ліги чемпіонів Панатінаїкос і погано стартувала в Лізі 1.

Зрештою фанати Марселя наполягли на звільненні Марселіно.

За підсумками 13 турів чемпіонату Іспанії Вільяреал посідає 14-те місце в турнірній таблиці.

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