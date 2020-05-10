"Я грав кілька матчів під чужим іменем, потім мене ховали в готелі": Йовічевіч – про божевільну історію переходу в Реал

Головний тренер Динамо Загреб Ігор Йовічевіч поділився спогадами про підписання контракту з Реалом у 1991 році.

"Мені було 17 років. Пізніше Дель Боске, який мене дуже цінував, сказав мені, що вони мене довго обговорювали. Він посів друге місце на чемпіонаті Європи до 17 років, а я був обраний найкращим гравцем на турнірі. У мене вже були пропозиції, я перебував у Вероні, щоб в готелі домовитися про перехід в цей клуб... Потім я бачу, як приходить інша команда. Впізнаю Радоміра Антіча, нехай земля йому буде пухом. Це був Реал, вони приїхали туди грати на турнірі.

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Я знав Просінечкі і спілкувався з ним, з Антічем і віце-президентом Сапатою. Мадрид був дуже жвавий і запропонував мені повернутися з ними в Іспанію. Я поїхав, грав кілька матчів під чужим іменем, потім мене ховали в готелі, поки мене не виявив журналіст... Зрештою, перехід був закритий, і я підписав контракт на п'ять років", – розповів Йовічевіч в інтерв'ю AS.

Додамо, що хорват так і не зіграв жодного матчу за першу команду Реала, потім були невдалі спроби закріпитися в клубах з різних куточків світу. Українським фанатам він відомий за одним роком (2003) ігрової та трьома роками (2012 – 2015) тренерської роботи в Карпатах.

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