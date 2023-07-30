"Футбол – не балет": Попов прокоментував своє вилучення у матчі з Минаєм
Захисник Динамо Денис Попов перепросив за епізод, в якому ледь не травмував суперника.
Київське Динамо у матчі 1-го туру УПЛ на своєму полі розгромило Минай з рахунком 4:1. На 32-й хвилині поєдинку стався епізод, який призвів до вилучення у команді Мірчі Луческу.
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Єгор Твердохліб з центра поля віддав передачу ліворуч на хід Володимиру Одарюку. Захисник Динамо Денис Попов не знайшов нічого кращого, аніж високо виставити ногу, аби зупинити м'яч. Як наслідок, він шипами врізався у плече суперника, і побачив перед собою червону картку.
Вже після матчу оборонець на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram перепросив у гравця Миная за небезпечну гру і похвалив Динамо за вольову перемогу: "Футбол – не балет... Прошу вибачення у гравця. Браво, командо!".
Нагадаємо, у складі Динамо дублем відзначився Ванат, Буяльський забив з пенальті, а Караваєв вже у доданий час першим зіграв на добиванні.
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* порушення на 4:51