toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЕМІЛІАНО САЛА ДИНАМО - МАЛЬМЕ

Фулхем презентує новий комплект форми

20:30 220 Читать на русском
Фулхем презентує новий комплект форми
Фулхем / Фото: прес-служба клубу

Найстаріший професійний клуб Лондона презентував нову форму до свого 140-річного юбілею.

Борець за виживання в АПЛ Фулхем випустив нову форму, присвячену 140-річчю клубу.

Найстаріший професійний футбольний клуб Лондона був заснований у 1879 році при місцевій церкві, Фулхем Сент-Ендрю'с.

Захисник Фулхема Мовсон травмувався, поки міняв бутси – Раньєрі шокований

У 2019 році клуб святкує своє 140-річчя і тому вирішив випустити спеціальну форму, поєднавши в ній історичний та сучасний вигляд.

Футболка розділена навпіл на чорно-білу, поєднуючи дизайн першого трикотажу з кольорами, які були на формі вперше у 1889 році, і досі використовуються в домашніх смугах.

Дизайн з обмеженим тиражем завершується спеціальним значком клубу, з написом "140 years" під логотипом.

У заяві на своєму сайті Фулхем підтвердив, що перша команда буде носити цей комплект в передсезонних товариських зустрічах перед кампанією 2019/20.

Теги
Англія Фулхем Фулхем
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
16
год
:
28
хв
Фулхем
14:30
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук