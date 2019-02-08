Фулхем презентує новий комплект форми

Найстаріший професійний клуб Лондона презентував нову форму до свого 140-річного юбілею.

Борець за виживання в АПЛ Фулхем випустив нову форму, присвячену 140-річчю клубу.

Найстаріший професійний футбольний клуб Лондона був заснований у 1879 році при місцевій церкві, Фулхем Сент-Ендрю'с.

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У 2019 році клуб святкує своє 140-річчя і тому вирішив випустити спеціальну форму, поєднавши в ній історичний та сучасний вигляд.

Футболка розділена навпіл на чорно-білу, поєднуючи дизайн першого трикотажу з кольорами, які були на формі вперше у 1889 році, і досі використовуються в домашніх смугах.



Дизайн з обмеженим тиражем завершується спеціальним значком клубу, з написом "140 years" під логотипом.



У заяві на своєму сайті Фулхем підтвердив, що перша команда буде носити цей комплект в передсезонних товариських зустрічах перед кампанією 2019/20.