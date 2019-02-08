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Фулхэм презентует новый комплект формы

20:30 1 Читати українською
Фулхэм презентует новый комплект формы
Фулхэм / Фото: пресс-служба клуба

Старейший профессиональный клуб Лондона презентовал новую форму к своему 140-летнему юбилею.

Борец за выживание в АПЛ Фулхэм выпустил новую форму, посвященную 140-летию клуба.

Старейший профессиональный футбольный клуб Лондона был основан в 1879 году при местной церкви, Фулхэм Сент-Эндрюс.

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В 2019 году клуб празднует свое 140-летие и поэтому решил выпустить специальную форму, совместив в ней исторический и современный вид.

Футболка разделена пополам на черно-белую, сочетая дизайн первого трикотажа с цветами, которые были на форме впервые в 1889 году, и до сих пор используются в домашних полосах.

Дизайн с ограниченным тиражом завершается специальным значком клуба, с надписью "140 years" под логотипом.

В заявлении на своем сайте Фулхэм подтвердил, что первая команда будет носить этот комплект в предсезонных товарищеских встречах перед кампанией 2019/20.

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Англия Фулхэм Фулхэм
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