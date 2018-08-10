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Фулхем орендував В'єтто у Атлетіко

9 серпня 23:16 153 Читать на русском
Фулхем орендував В'єтто у Атлетіко
Лусіано В'єтто / Фото: соцмережі

Аргентинський нападник Лусіано В'єтто продовжить кар'єру в АПЛ.

Форвард Атлетіко Лусіано В'єтто гратиме за Фулхем, повідомляє офіційний сайт клубу.

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24-річний аргентинець вирушив в оренду на сезон 2018/19.

Минулий сезон В'єтто провів в оренді у Валенсії, зіграв 14 матчів в Ла Лізі, забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу.

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Теги
Англія Фулхем Фулхем Трансфери Лусіано В'єтто Лусіано В'єтто Атлетіко Атлетіко
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