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Атлетіко придбав Калініча у Мілана

18:21 928 Читать на русском
Атлетіко придбав Калініча у Мілана
Нікола Калініч / Фото: соцмережі

Хорватський нападник Нікола Калініч продовжить кар'єру у мадридському Атлетіко.

Атлетіко оголосив про трансфер нападника Мілана Ніколи Калініча, повідомляє Twitter "матрацників".

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Калініч підпише з новим клубом 3-річний контракт.

Калініч перейшов у Мілан минулого літа, за рік у клубі хорват зіграв 41 матч та забив 6 голів.

Портал Transfermarkt оцінює трансфер у 14,5 млн євро.

Теги
Іспанія Атлетіко Атлетіко Нікола Калініч Нікола Калініч Мілан Мілан Трансфери Мілана
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