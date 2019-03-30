Фулхем – Манчестер Сіті: Зінченко знову вийшов у старті "містян" – пряма трансляція матчу

Манчестер Сіті зустрічається з Фулхемом у 32-му турі англійської Прем'єр-ліги. Олександр Зінченко після матчів збірних зберіг своє місце в основі "містян".

Манчестер Сіті перебуває на другому місці в АПЛ, поступаючись Ліверпулю 2 очками при грі в запасі. "Містяни" виграли 6 попередніх матчів чемпіонату, а сьогодні зустрічаються з аутсайдером першості Фулхемом (19 місце). Олександр Зінченко, який грав у кожному з останніх 9-и поєдинків у всіх турнірах (7 в основі), знову виходить у старті команди Гвардіоли.

Фулхем – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу

Стартові склади:

Фулхем: Ріко – Фосу-Менса, Ле Марканд, Чамберс, Браян – Керні, Ангісса, Крісті – Айте, Бабель, Р.Сессеньйон.

Запасні: Фабрі, Одой, С.Сессеньйон, Макдональд, Кебано, Шюррле, В'єтто.

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Отаменді, Ляпорт, Зінченко – Гюндоган – Б.Сілва, де Брюйне, Д.Сілва, Стерлінг – Агуеро.

Запасні: Муріч, Даніло, Стоунз, Фернандінью, Сане, Марез, Жезус.

"Ми створили монстра!" Вболівальники Манчестер Сіті знову вражені грою Зінченка за збірну України