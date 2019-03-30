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Фулхэм – Манчестер Сити: Зинченко снова вышел в старте "горожан" – прямая трансляция матча

14:20 171 Читати українською
Фулхэм – Манчестер Сити: Зинченко снова вышел в старте "горожан" – прямая трансляция матча
Фулхэм – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча 30 марта 2019

Манчестер Сити встречается с Фулхэмом в 32-м туре английской Премьер-лиги. Александр Зинченко после матчей сборных сохранил свое место в основе "горожан".

 
Бернарду Сілва 5’

Манчестер Сити находится на втором месте в АПЛ, уступая Ливерпулю 2 очка при игре в запасе. "Горожане" выиграли 6 предыдущих матчей чемпионата, а сегодня встречаются с аутсайдером первенства Фулхэмом (19 место). Александр Зинченко, который играл в каждом из последних 9-и поединков во всех турнирах (7 в основе), снова выходит в старте команды Гвардиолы.

Фулхэм – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча

Стартовые составы:

Фулхэм: Рико – Фосу-Менса, Ле Марканд, Чамберс, Браян – Керни, Ангисса, Кристи – Айте, Бабель, Р.Сессеньон.

Запасные: Фабри, Одой, С.Сессеньйон, Макдональд, Кебано, Шюррле, Вьетто.

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Отаменди, Ляпорт, Зинченко – Гюндоган – Б.Силва, де Брюйне, Д.Силва, Стерлинг – Агуэро.

Запасные: Мурич, Данило, Стоунз, Фернандиньо, Сане, Марез, Жезус.

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Теги
Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Фулхэм - Манчестер Сити Фулхэм Фулхэм Александр Зинченко Александр Зинченко
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