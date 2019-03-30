Фулхэм – Манчестер Сити: Зинченко снова вышел в старте "горожан" – прямая трансляция матча

Манчестер Сити встречается с Фулхэмом в 32-м туре английской Премьер-лиги. Александр Зинченко после матчей сборных сохранил свое место в основе "горожан".
Манчестер Сити находится на втором месте в АПЛ, уступая Ливерпулю 2 очка при игре в запасе. "Горожане" выиграли 6 предыдущих матчей чемпионата, а сегодня встречаются с аутсайдером первенства Фулхэмом (19 место). Александр Зинченко, который играл в каждом из последних 9-и поединков во всех турнирах (7 в основе), снова выходит в старте команды Гвардиолы.
Фулхэм – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча
Стартовые составы:
Фулхэм: Рико – Фосу-Менса, Ле Марканд, Чамберс, Браян – Керни, Ангисса, Кристи – Айте, Бабель, Р.Сессеньон.
Запасные: Фабри, Одой, С.Сессеньйон, Макдональд, Кебано, Шюррле, Вьетто.
Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Отаменди, Ляпорт, Зинченко – Гюндоган – Б.Силва, де Брюйне, Д.Силва, Стерлинг – Агуэро.
Запасные: Мурич, Данило, Стоунз, Фернандиньо, Сане, Марез, Жезус.
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