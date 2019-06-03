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Фрэнки де Йонг ответил Ракитичу, что не будет занимать его позицию на поле

10:18 135 Читати українською
Фрэнки де Йонг ответил Ракитичу, что не будет занимать его позицию на поле
Фрэнки де Йонг / ФК Аякс

Полузащитник Барселоны Фрэнки де Йонг заявил, что не собирается занимать место Ивана Ракитича в центре поля.

Иван Ракитич сообщил, что приход Фрэнки де Йонга не повлияет на его позицию в центре поля.

Де Йонг признан лучшим игроком чемпионата Нидерландов – летом он присоединится к Барселоне

"Она уже занята", – заявил хоратський хавбек.

"Барселона сказала мне, что я займу одну из трех позиций в полузащите. Посмотрим, что произойдет. Я не собираюсь говорить, где именно хочу играть.

Я до сих пор не общался с Вальверде. Вы говорите, что он находится под давлением, но это также благодаря СМИ", – рассказал де Йонг Veronica Inside.

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Теги
Испания Барселона Барселона Фрэнки де Йонг Фрэнки де Йонг Иван Ракитич Иван Ракитич
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