Фрэнки де Йонг ответил Ракитичу, что не будет занимать его позицию на поле

Полузащитник Барселоны Фрэнки де Йонг заявил, что не собирается занимать место Ивана Ракитича в центре поля.

Иван Ракитич сообщил, что приход Фрэнки де Йонга не повлияет на его позицию в центре поля.

Де Йонг признан лучшим игроком чемпионата Нидерландов – летом он присоединится к Барселоне

"Она уже занята", – заявил хоратський хавбек.

"Барселона сказала мне, что я займу одну из трех позиций в полузащите. Посмотрим, что произойдет. Я не собираюсь говорить, где именно хочу играть.

Я до сих пор не общался с Вальверде. Вы говорите, что он находится под давлением, но это также благодаря СМИ", – рассказал де Йонг Veronica Inside.

Рамос в Китай, київський демарш Роналду, трансфери Азара, Неймара та Мбаппе – президент Реала відповів на все