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Френкі де Йонг – гравець Барселони

19:07 81
Френкі де Йонг – гравець Барселони
Френкі де Йонг / ФК Барселона

Барселона оголосила про трансфер Френкі де Йонга.

Барселона на своєму офіційному сайті оголосила про трансфер хавбека Аякса Френкі де Йонга.

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