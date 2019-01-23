Френкі де Йонг – гравець Барселони

Англія — 18:50 10629
-
Пошуки зниклого літака Еміліано Сали тривають – стало відомо, кому належало повітряне судно (оновлюється)
-
Ракицький за крок від переходу в Зеніт – Тимощук просуває резонансний трансфер з шаленим бонусом для гравцяУкраїна — 18:17 1457
-
Балотеллі офіційно став гравцем МарселяФранція — 17:18 351
-
Динамо – Стяуа: пряма трансляція другого матчу киян у МарбельїУкраїна — 16:50 7843
-
Динамо веде перемовини з Бетісом щодо Піваріча – хорват може стати заміною трансферній меті РеалаУкраїна — 16:35 1296
Всі новини