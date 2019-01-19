Барселона висунула ультиматум Рабйо – переїзд француза до Іспанії під загрозою

Керівництво "блаугранас" вимагає від хавбека ПСЖ Адріена Рабйо визначитися із своїм майбутнім.

За інформацією Mundo Deportivo, Барселона вимагає від французького хавбека, аби той нарешті визначився із своїм майбутнім.

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Каталонський клуб дав футболістові тиждень на роздуми. Через тиждень Рабйо повинен оголосити про своє рішення, якщо цього не буде зроблено то "блаугранас" відмовляться від ідеї запрошення гравця на Камп Ноу.

Раніше повідомлялось, що "синьо-гранатові" готові заплатити Рабйо 10 млн євро у якості підйомних, а також пропонують йому зарплатню 10 млн євро в рік. Натомість мама Адріена, яка є його агентом, вимагає від Барселони 15 млн євро на рік.

До слова, на Рабйо претендують Барселона, Баварія і Тоттенхем.

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