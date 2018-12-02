Фред: У Шахтарі я звик постійно виходити на поле, зараз все інакше

Хавбек Манчестер Юнайтед Фред поділився своєю думкою щодо малої кількості ігрового часу у Манчестер Юнайтед.

"Я мало граю за МЮ, тому нормально, що тренер збірної Бразилії Титі не може оцінити мою форму. Тренер МЮ вважає за краще не випускати мене на поле, це його вибір.

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Звичайно, я спершу був трохи засмучений через малу кількість ігрового часу при Моурінью. Однак я намагаюся не сумувати, продовжую працювати і зберігаю терпіння.

"Спочатку я думав, що людина не здатна жити в таких умовах", – Фред пригадав свій період кар'єри в Україні

Початок кар'єри в АПЛ виходить складним, адже я граю не так вже й багато. У Шахтарі я звик постійно виходити на поле, а тут все трохи інакше. Поки що триває процес адаптації до нового чемпіонату", – цитує Фреда Goal.com.