Агент Фреда Жілберто Сілва: Гравець перейшов у Манчестер Юнайтед не в найкращий час

Ліга націй — 16:00 1682
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Англія – Хорватія: онлайн-трансляція матчу Ліги націй
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Бєсєдін: Я вже вилікувався, але все одно ще треба перестрахуватися і поберегти себеУкраїна — 15:52 350
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Динамо завдяки голу й асисту Буено у товариському матчі обіграло ОлімпікТовариські матчі — 14:56 1556
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Динамо – Олімпік: пряма трансляція товариського матчуТовариські матчі — 12:46 964
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Хорватія знову у вогні, повернення Нідерландів, ганьба Луческу – підсумки 5-го туру Ліги наційЛіга націй — 12:10 2983
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