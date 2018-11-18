Агент Фреда Жілберто Сілва: Гравець перейшов у Манчестер Юнайтед не в найкращий час

Екс-гравець збірної Бразилії Жілберто Сілва підтримав екс-гравця Шахтаря Фреда, у якого не все виходить в Манчестер Юнайтед.

"Фред перейшов в МЮ не в найкращий час. Це проблема, адже на нього створюється додатковий тиск. Крім того, Фред звик до однієї системи в Україні, і тепер йому потрібно адаптуватися до зовсім іншої.

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Тим не менш, я знаю його дуже добре. Він буде боротися. Коли я розмовляв з ним, він сказав, що хоче працювати ще більше.

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Він дуже цілеспрямований і має намір добитися успіху. Упевнений, що так воно і буде", – цитує Жілберто Сілву Тribalfootball.