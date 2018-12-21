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Фред не покине Манчестер Юнайтед – агент розповів про складний період екс-"гірника"

15:16 752 Читать на русском
Фред не покине Манчестер Юнайтед – агент розповів про складний період екс-"гірника"
Фред відчуває брак ігрової практики

Жілберто Сілва, агент півзахисника Манчестер Юнайтед Фреда, прокоментував ігровий застій свого підопічного.

"Те, що він не грає, змушує його турбуватися. Я ж говорю йому, що він повинен продовжувати працювати і що йому потрібно бути терплячим, оскільки клуб проходить через делікатний період.

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Багато що трапилося з ним за шість місяців. Новий стиль життя, інша ліга і видатний клуб з величчю Юнайтед, який перебуває під тиском. Можливо, тиск також на нього впливає. Втім, він розглядає все це як процес навчання.

Але зараз немає навіть шансу, що він покине клуб. У нього контракт на п'ять років", – розповів Жілберто Сілва The Telegraph.

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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Фред Фред
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