Моурінью пояснив, чому Фред не з'являється в основі Манчестер Юнайтед – перспективи не надто оптимістичні

Наставник манкуніанців Жозе Моурінью поділився думками щодо майбутнього Фреда в Манчестер Юнайтед.

"Щоб потрапити в основу, йому потрібно рухатися крок за кроком. В інших клубах є футболісти, які хотіли більше ігрового часу, але грали навіть менше за Фреда.

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Думаю, одного разу для Фреда все зміниться, коли команда стане краще грати в захисті, коли у нас не буде такої потреби в півзахисниках, які більше зосереджені на наданні балансу гри, ніж на креативі і атакуючих діях", – цитує Моурінью видання Goal.

В поточному сезоні АПЛ Фред провів 7 матчів, в яких відзначився одним голом.

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