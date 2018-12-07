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Моурінью пояснив, чому Фред не з'являється в основі Манчестер Юнайтед – перспективи не надто оптимістичні

14:17 336 Читать на русском
Моурінью пояснив, чому Фред не з'являється в основі Манчестер Юнайтед – перспективи не надто оптимістичні
Фред та Жозе Моурінью / Фото skysports

Наставник манкуніанців Жозе Моурінью поділився думками щодо майбутнього Фреда в Манчестер Юнайтед.

"Щоб потрапити в основу, йому потрібно рухатися крок за кроком. В інших клубах є футболісти, які хотіли більше ігрового часу, але грали навіть менше за Фреда.

Фред засмучений ставленням Моурінью, через якого втратив місце у складі збірної Бразилії

Думаю, одного разу для Фреда все зміниться, коли команда стане краще грати в захисті, коли у нас не буде такої потреби в півзахисниках, які більше зосереджені на наданні балансу гри, ніж на креативі і атакуючих діях", – цитує Моурінью видання Goal.

В поточному сезоні АПЛ Фред провів 7 матчів, в яких відзначився одним голом.

Моурінью хоче повернутись у Реал

Теги
Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Фред Фред Шахтар Шахтар Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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