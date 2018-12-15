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Фред спричинив конфлікт Моурінью з гравцями Манчестер Юнайтед

14:54 1825 Читать на русском
Фред спричинив конфлікт Моурінью з гравцями Манчестер Юнайтед
Фред / фото: Sky Sports

Відносини Жозе Моурінью з гравцями Манчестер Юнайтед, схоже, далекі від ідеальних. Днями стало відомо про черговий конфлікт тренера з підопічними.

Колишній півзахисник Шахтаря Фред став однією з причин напружених відносин між Жозе Моурінью та гравцями Манчестер Юнайтед. Футболісти вважають, що тренер ставиться до хавбека упереджено, а бразилець заслуговує отримувати більше ігрового часу, повідомляє UOL Esporte.

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В сезоні 2018/19 Фред вийшов на поле лише у 8 матчах АПЛ та тричі – в поєдинках Ліги чемпіонів. Сам бразилець раніше заявляв про незадоволення своїм становищем у команді.

До слова, Манчестер Юнайиед відверто провалює сезон 2018/19, посідаючи лише 6 місце в АПЛ. У ЗМІ все частіше лунає інформація про можливий відхід Моурінью з клубу.

Нагадаємо, Фред перейшов у Манчестер Юнайтед минулого літа та обійшовся манкуніанцям приблизно у 50 млн євро.

Теги
Англія Головне Жозе Моурінью Жозе Моурінью Фред Фред Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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