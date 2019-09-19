Французького вболівальника оштрафували на значну суму за спробу зробити селфі з Мбаппе

Шанувальника нападника ПСЖ Киліана Мбаппе засудили до штрафу за те, що він вийшов на поле стадіону, щоб сфотографуватися з кумиром.

Інцидент стався 31 березня. Вболівальник вибрався на газон в доданий час до першого тайму матчу Тулузи та ПСЖ. Гру довелося на кілька хвилин перервати. Фанат потім пояснив, що хотів зробити селфі з Мбаппе. За його словами, на газон він переліз з трибуни після того, як почув свисток арбітра і вирішив, що він означав кінець тайму. Порушника швидко упіймали співробітники охорони.

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Вчора,18 вересня, суд у Тулузі зобов'язав фаната виплатити 1500 євро штрафу і заборонив йому з'являтися на стадіонах протягом 6 місяців. Спочатку прокурор просив оштрафувати порушника порядку на 500 євро і заборонити йому походи на стадіон на рік. Агентство France-Presse зазначає, що найважче покарання, яке могло загрожувати любителю футболу, – 15 тисяч штрафу та рік в'язниці.

Адвокат вболівальника Матьє Пете розповів, що зробити фото з кумиром його підзахисному вдалося, однак його мобільний телефон вилучили під час затримання.

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Нагадаємо, матч ПСЖ і Тулузи закінчився перемогою парижан з рахунком 1:0. На 74-й хвилині м'яч у ворота суперників забив саме Кіліан Мбаппе.