Збірна Франції прийме національну команду України в першому турі відбору на чемпіонат світу-2022. Де дивитися матч Франція – Україна онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Команда Андрія Шевченка розпочинає боротьбу за путівку на ЧС-2022 складним виїзним поєдинком проти чинних чемпіонів світу. Матч, як і онлайн-трансляція Франція – Україна на "Футбол 24", стартує 24 березня о 21:45 за Києвом. Поєдинок пройде на Стад де Франс, де підопічні Дідьє Дешама зазвичай проводять свої домашні поєдинки.

Франція – Україна: прогноз на матч відбору до ЧС-2022

Франція – Україна: де дивитися матч відбору на ЧС-2022

Зустріч у прямому ефірі на території України традиційно покажуть кілька трансляторів. Дивитись матч Франція – Україна онлайн можна на телеканалі Україна, а також гру покаже платформа oll.tv (тут необхідно мати відповідну підписку). Пряма трансляція поєдинку також відбудеться на телеканалі "Футбол 1" (початок – о 21:35), де о 20:30 стартує передматчева студія "Головна команда", яка підсумує гру одразу після її завершення о 23:40.

До слова, це буде 11-й поєдинок в історії протистоянь України та Франції. У попередніх десяти "синьо-жовті" здобули лише одну перемогу, обігравши "галльських півнів" з рахунком 2:0 у першому матчі плей-офф до ЧС-2014. Щоправда, у матчі-відповіді французи взяли реванш – 3:0. Загалом, Україна лише 4 рази не програвала французам (з них 1 раз – у гостях), а от останній вояж на Стад де Франс краще не згадувати. Сьомого жовтня 2020 року підопічні Дешама розбили "синьо-жовтих" з рахунком 7:1 у товариському поєдинку.

Окрім Франції з Україною, у групі D також виступають Боснія і Герцеговина, Фінляндія та Казахстан. Саме з двома останніми збірними Україна проведе наступні матчі відбору, які відбудуться вже 28 та 31 березня на київському НСК Олімпійський.

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