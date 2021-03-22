Команда Андрея Шевченко начинает борьбу за путевку на ЧМ-2022 сложным выездным поединком против действующих чемпионов мира. Матч, как и онлайн-трансляция Франция – Украина на "Футбол 24" стартует 24 марта в 21:45 по Киеву. Поединок пройдет на Стад де Франс, где подопечные Дидье Дешама обычно проводят свои домашние поединки.

Франция – Украина: прогноз на матч отбора к ЧМ-2022

Франция – Украина: где смотреть матч отбора на ЧМ-2022

Встречу в прямом эфире на территории Украины традиционно покажут несколько трансляторов. Смотреть матч Франция – Украина онлайн можно на телеканале Украина, а также игру покажет платформа oll.tv (здесь необходимо иметь соответствующую подписку). Прямая трансляция поединка также состоится на телеканале "Футбол 1" (начало – в 21:35), где в 20:30 стартует предматчевая студия "Главная команда", которая подытожит игру сразу после ее завершения в 23:40.

К слову, это будет 11-й поединок в истории противостояний Украины и Франции. В предыдущих десяти "сине-желтые" одержали лишь одну победу, обыграв "галльских петухов" со счетом 2:0 в первом матче плей-офф к ЧМ-2014. Правда, в ответном матче французы взяли реванш – 3:0. В целом, Украина лишь 4 раза не проигрывала французам (из них 1 раз – в гостях), а вот последний вояж на Стад де Франс лучше не вспоминать. Седьмого октября 2020-го подопечные Дешама разбили "сине-желтых" со счетом 7:1 в товарищеском поединке.

Кроме Франции с Украиной, в группе D также выступают Босния и Герцеговина, Финляндия и Казахстан. Именно с двумя последними сборными Украина проведет следующие матчи отбора, которые состоятся уже 28 и 31 марта на киевском НСК Олимпийский.

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