Відбір до Євро-2024. Група В, 5-й тур

Нідерланди – Греція – 3:0

Голи: Де Рон, 17, Гакпо, 31, Вегхорст, 39

Перед матчем із Грецією головний тренер "ораньє" Рональд Куман заявив, що вперше в цьому відбірковому циклі застосує нову схему 3-4-3. Тренер сказав, що він багато над цим думав і вирішив, що новий модуль дозволить його команді краще грати першим номером і чинити на суперників більше тиску. Поява першого мему, що описує сильну гру Дюмфріса в новій схемі, тільки підтверджує правоту тренера – гравець Інтера оформив три асисти вже до перерви.

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Також Куман дав зрозуміти, що зробив ставку на Блінда на позиції лівого латераля, тому що ветеран відмінно проявляє себе в Жироні, а вибір де Рона тренер виправдав досвідом опорного півзахисника Аталанти. З цієї причини Матс Віффер опинився в запасі.

Де Рон відплатив за довіру своєму тренеру дебютним голом у футболці "ораньє". 32-річний опорник відкрив рахунок після розіграшу кутового. Згідно з Opta, для першого голу за збірну Нідерландів екс-партнеру Руслана Маліновського довелося зіграти 38 матчів і завдати 13 ударів по воротах суперників.

Другий і третій м'ячі господарі провели в позиційних атаках: Дюмфріс спрямовував м'яч на адресу Гакпо і Вегхорста в район голови, але форвард Ліверпуля, на відміну від Ваута, ухвалив рішення прийняти на груди, і лише потім розпечатати екс-конкурента Анатолія Трубіна по Бенфіці Влаходімоса. Так справу було зроблено, і другий тайм перетворився на формальність.

За підсумками туру Нідерланди наздогнали Грецію за очками, тепер в активі в обох команд 6 балів. Боротьба за друге місце в групі В ще попереду.