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Франція – Перу: прогноз на матч чемпіонату світу-2018

20 червня 15:51 332 Читать на русском
Франція – Перу: прогноз на матч чемпіонату світу-2018
Франція – Перу: прогноз на матч чемпіонату світу-2018

Франція та Перу зустрінуться 21 червня в Єкатеринбурзі на груповому етапі чемпіонату світу-2018. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Франція – Перу відбудеться на стадіоні Центральний в Єкатеринбурзі 21 червня о 18:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

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Франція – Перу, прогноз букмекерів на матч ЧС-2018:

Британська контора William Hill безумовним фаворитом протистояння вважає збірну Франції. Коефіцієнт на перемогу "триколірних" становить 1,55. Імовірний успіх перуанців оцінюється балом 6,00, нічия – 4,00.

Австрійські фахівці з Bwin погоджуються з колегами-британцями та приймають ставки на перемогу французів із коефіцієнтом 1,55. Потенційний успіх перуанської національної команди оцінюється балом 6,50, а коефіцієнт на нічию – 4,00.

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У стартовому турі в групі C французи лише завдяки новим технологіям здолали австралійців (2:1). Натомість збірна Перу класно грала проти данців, але зрештою мінімально поступилася. Кадрових проблем в обох збірних немає.

ЧС-2018 2 тур

Франція - Перу: Четвер 21 червня 2018

Франція
Матч завершено
1 : 0
Перу
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Теги
ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Франція - Перу Перу Перу Франція Франція
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