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Франция – Перу: прогноз на матч чемпионата мира-2018

20 июня 15:51 422 Читати українською
Франция – Перу: прогноз на матч чемпионата мира-2018
Франция – Перу: прогноз на матч чемпионата мира-2018

Франция и Перу встретятся 21 июня в Екатеринбурге на групповом этапе чемпионата мира-2018. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Франция – Перу состоится на стадионе Центральный в Екатеринбурге 21 июня в 18:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Франция – Перу, прогноз букмекеров на матч ЧМ-2018:

Британская контора William Hill безусловным фаворитом противостояния считает сборную Франции. Коэффициент на победу "трехцветных" составляет 1,55. Вероятный успех перуанцев оценивается баллом 6,00, ничья – 4,00.

Австрийские специалисты из Bwin соглашаются с коллегами-британцами и принимают ставки на победу французов с коэффициентом 1,55. Потенциальный успех перуанской национальной команды оценивается баллом 6,50, а коэффициент на ничью – 4,00.

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В стартовом туре в группе C французы только благодаря новым технологиям одолели австралийцев (2:1). А сборная Перу классно играла против датчан, но в итоге минимально уступила. Кадровых проблем у обеих сборных нет.

ЧМ-2018 2 тур

Франция - Перу: Четверг 21 июня 2018

Франция
Матч окончен
1 : 0
Перу
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