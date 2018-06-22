ЧС-2018: 9 сміливих прогнозів на Мундіаль

За лічені години до старту чемпіонату світу-2018 саме час робити сміливі прогнози. Несподівану підбірку передбачень зібрав культовий журнал FourFourTwo.

1. Іспанія здобуде Кубок світу

О, так – досі. Поки тривають останні приготування до чемпіонату світу, а ви звільняєте свого головного тренера за день до старту турніру, і за два – до свого першого матчу, то це звучить не надто добре. Але Хулен Лопетегі тепер відійшов від справ, а Іспанія розпочне в Росії з Фернандо Єрро на тренерській лаві.

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Є кілька тривог. Діамант Андрес Іньєста залишається гравцем основи в команді, яка контролює м'яч і розбудовує перевагу методично. Цьому ядру інколи не вистачає динамізму, щоб зламати низьку лінію оборони. Ми це бачили в (доволі неважливому) спарингу проти Тунісу, поки Лопетегі не випустив швидших, більш прямолінійних гравців у другій половині, а також у знаменитішому поєдинку з італійцями на Євро-2016.

Але ця команда більше до вподоби. Іспанія може вихвалятися талантами в своїх рядах та намагатиметься подарувати тому ж Іньєсті та й решті ще один (або останній) трофей на чемпіонатах світу. Їхня команда володіє неймовірною якістю. Якщо щось не працює проти захисних барикад спочатку, то вони можуть випустити Марко Асенсіо, щоб надати певного темпу та чуття на флангах; Яго Аспаса, щоб створити більше маневрів за лінією м'яча; або Коке, щоб стабілізувати команду та зіграти більш прямолінійно. Цей перелік можна продовжувати, адже варіантів у них хоч відбавляй.

2. Бельгія вийде до фіналу

Є безпечніші ставки на фіналістів ЧС-2018 – Бразилія, Франція та Німеччина (всі можливі суперники бельгійців за турнірною сіткою) – та чи буде такий вибір достатньо сміливим?

Час настав. Із року в рік ми очікуємо великих звершень від Бельгії, але цього року відчуття інші. Це вперше, коли бельгійці мають цю версію Кевіна де Брюйне – синтезованого руками Пепа Гвардіоли в одного з топ-5 футболістів. Наявність гравця, рівня КДБ, автоматично робить вас претендентами, але Бельгія має достатньо колективного таланту, щоб ця команда добилася великих звершень. Еден Азар може робити все, але повинен теж вийти на пік своїх можливостей.

Але є запитання: якою буде ця команда в захисній грі? Чи будемо жалкувати про відсутність Раджі Наінгголана? Яка версія Янніка Карраско явиться світу? Хмм.

3. Хамес Родрігес феєретиме і Перес поверне його в Мадрид

Серце Хамеса Родрігеса досі в Мадриді. Він неймовірно емоційний, коли каже про свої часи там, попросив вибачення за забитий м'яч на Бернабеу в цьогорічному півфіналі Ліги чемпіонів, навіть вибив м'яч за межі поля через травму Марко Асенсіо попри невдоволення нинішніх партнерів по команді.

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Колумбія, можливо, не вийде до 1/8 фіналу, але Хамес демонстрував хорошу форму в минулому сезону та традиційно на високому рівні грає за свою національну команду. Зінедін Зідан вже покинув мадридський Реал, а Флорентіно Пересу доведеться попотіти, щоб повернути Хамеса з оренди, оскільки зараз м'яч на половині поля Баварії.

4. На Бразилію чекає розчарування, але Неймар виграє "Золотий бутс"

Бразилії, вочевидь, доведеться пройти Бельгію у чвертьфіналі, а це означає, що вони повинні програти, щоб ці прогнози виправдались (а це справжня вікторина).

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Але під керівництвом Тіте вони дійсно достатньо класно грають, тому бульдозером торуватимуть собі шлях у перших чотирьох матчах. Неймару нічого не бракує після повернення на поле після травми і він виглядає нестримним. Не буде чимось неймовірним, якщо він заб'є чимало до того, як Бразилія вилетить.

Отже, можливим є ранній виліт. Перемоги на Кубку світу базуються на солідності в захисті, а Селесао під керівництвом Тіте хоч і вражає рекордом – 16 "сухих" матчів із 21-го – та зрештою вони зіткнуться з сильнішими опонентами в Росії. Дані Алвес вилетів, а ті, хто його підміняє, грають обмеженіше, Марсело схильний втрачати позицію, Тьягу Сілва та Міранда не мають колишньої мобільності. Сподіваємось, що хоча б на фоні інших.

5. Дієго Коста швидко втратить своє місце в старті

Іспанія є чемпіоном у вільному футболі, та ще й кожна частинка їхнього механізму добре поєднується. Незграбно виглядає в цій збірній Коста, профіль якого не підходить до стилю команди.

Але Єрро майже напевне не вагатиметься із вибором основи на дебютний матч проти Португалії. Тимчасовий керманич іспанської збірної має варіант із використанням Асенсіо в ролі фальшивої "дев'ятки", як це робив Лопетегі в матчі кваліфікації проти Італії, або випускати Аспаса чи Родріго. Останній не тільки може замучити захист суперника, але за необхідності виконувати й оборонну роботу.

6. Німеччина не пропустить жодного м'яча... поки не зустрінеться з Англією

Збірна Німеччини є командою кіборгів. Вони мають другу найкращу різницю забитих і пропущених м'ячів в історії турніру й виглядають достатньо сильними, щоб зіграти "на нуль" зі Швецією, Мексикою, Південною Кореєю та в 1/8 фіналу проти другої команди групи Е (на кшталт Швейцарії чи Сербії).

Цей чудовий поступ завершиться, коли вони зустрінуться із найкращою за останні роки (саме так!) збірною Англії. Команда Йоахіма Льова повинна дістатися до чвертьфіналу, але там буде тест. На сцені Харрі Кейн!

7. Виліт у чвертьфіналі – моральна перемога для Англії

У будь-який нормальний рік проведення чемпіонату світу з наявними талантами вибуття на стадії 1/4 фіналу було б невдачею для Англії.

Та не цього року. "Три леви" грають у добротний футбол і легко пройдуть груповий етап під керівництвом Гарета Саутгейта. Вони можуть трохи відстати та поступитися лідерством у групі бельгійцям, але англійці мають вразити своєю грою ще до протистояння з Німеччиною – вони йтимуть нога в ногу з чинними чемпіонами, але зрештою зазнають поразки, яка розіб'є серця.

3-5-2 від Саутгейта забезпечать дисципліну та баланс, а широкі атаки його підопічних створять масу неприємностей суперникам.

8. Аргентина вилетить після групового етапу

Це буде шоком турніру. Команда Хорхе Сампаолі виглядала важкувато та вимучувала забиті м'ячі у кваліфікації (лише Болівія забила менше), а ще й серйозні проблеми з півзахистом і обороною.

Хорватія збирає справжню вогневу міць в Росії, Ісландія пишається тим, що її вважають жахливою, Нігерія переграла "альбіселесте" із рахунком 4:2 у листопадовому спарингу. Ліонель Мессі напевне перебуватиме в "режимі Бога", але цього знову може виявитися замало.

9. Ісландія знову всіх здивує

Найбільшим переможцем із страждань Аргентини вийде нордична нація, яка продовжить своє історичне сходження з Євро-2016. Це була не випадковість: вони завершили відбір перед Хорватією, Україною і Туреччиною – ще одне монументальне звершення.

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Команду Хейміра Хадльгрімссон буде традиційно важко "зламати", а ще вони типово створюватимуть небезпеку із стандартів і кросів із флангів. Це може забезпечити один-два голи в ситуаціях, коли б ніхто не спрогнозував успіх для них.

"Кожен говорив, наскільки поганою була Англія на Євро-2016, але знову дивиться гру", – сказав хавбек Гуннарсон у недавньому інтерв'ю. "Та подивіться на те, як організовані ми. Ми бігаємо. Ми перекриваємо простір. Ми обходимо одне одного. Що сказав Ейдур Гудйонсен після тренування: ми дійсно жахливі, щоб проти нас грати".

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