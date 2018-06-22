ЧС-2018 Данія – Перу: "відскок" данців, сміливість "інків", Поульсен та Шмейхель – герої матчу

Збірна Данії у матчі 1-го туру групи С з величезними труднощами переграла Перу. Єдиний гол у другому таймі забив Юссуф Поульсен.

Перу виступав андердогом протистояння, однак бекграунд у 15 матчів поспіль без поразок давав надію на перспективний футбол з боку "інків". Надії виправдалися вже з перших хвилин: Перу набагато активніше грав попереду, на 10 хвилину маючи шалений показник у 62% володіння м'ячем. З 20-х хвилин Данія виправила це становище, однак гра в атаці у Еріксена та компанії абсолютна не йшла. За 15 перших хвилин вони не завдали жодного удару по воротах, а перший постріл данців у площину був зафіксований аж на 38-й хвилині. До того часу Перу мав уже сім ударів, з яких три було у площину.

Перу – Данія – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Футболістам збірної Перу належали найгостріші моменти у першому таймі. На 13-й хвилині потужно пробивав Карільйо – Шмейхелю довелося відбивати перед собою, однак на добивання ніхто з "інків" не встиг. На 29-й хвилині Фарфан під кутом увірвався у штрафний та цілив у ближню дев'ятку, однак свою команду вчасним поверненням врятував К'яєр. На 44-й хвилині вже не врятував навіть VAR – Поульсен зачепив ногу Куеви у власному штрафному, а рефері призначив пенальті. Куева підійшов до м'яча – і пробив вище воріт.

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Куева не реалізував пенальті в матчі ЧС-2018 проти Данії

Другий тайм Данія вирівняла. На 51-й хвилині небезпечно пробивав Ларсен, кілька напівмоментів мав Еріксен. Данія вже тримала лідерсвтво по відсотку контролю м'яча, однак найгостріші моменти створювати продовжили перуанці. На 57-й хвилині вони не реалізували просто фантастичний момент: Куева отримав класну розрізну передачу у штрафному, обіграв захисника і віддав на вільного Каррільйо! Передача вийшла неточною, та й Флорес заплутався у ногах, але таки пробив - але дуже слабко і повз ворота.

Данія покарала за це вже через дві хвилини. "Вікінги" вискочили у контратаку 3 в 3, Еріксен помітив зліва Поульсена і віддав класну розрізну передачу. Юсуф досить легко переграв воротаря, пробивши у ближній кут – 1:0. Розпачу перуанців не було меж.

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Рікардо Гарека відразу випустив на поле Геррейро, і Перу створили, мабуть, найбільш масштабний та запальний штурм на чемпіонаті світу-2018. На 61-й хвилині Шмейхель парирував потужний удар Флореса, на 64-й головою під штангу пробивав Геррейро. На 71-й Каррільйо навісив з флангу від лінії воріт, Шмейхель не дотягнувся до м'яча і, здавалось, Перу зрівняє рахунок, але Поульсен класно зіграв на позиції захисника і не пустив суперника до м'яча.

Збірна Перу тиснула весь матч

З 79-ї по 86 хвилини рахунок міг змінитися в обидва боки. Спочатку Куева знайшов пасом Герреро, а той зупинив м'яч спиною до воріт і одразу пробив п'ятою! М'яч прокотився у сантиметрах від дальньої штанги! Потім Йоргенсен увірвався у штрафний, однак в останній момент йому завадили пробити. Потім Шмейхель створив найкращий сейв матчу, парирувавши удар Фарфана з дистанції, а у наступній атаці голкіпер перуанців виграв зустріч один на один з Еріксеном! Перуанці у відповідь тисли – зі стандартів, подач, аутів, дальніх пострілів - однак їм фантастично не щастило.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу данців – 0:1. Таким чином, групу С з трьома очками очолюють Франція та Данія.

Збірній Данії дуже сильно пощастило

Наскільки Данія впевнено пройшла відбір до ЧС-2018, настільки ж непереконливо вона виглядала у першому ж його матчі. Це стосується обох таймів, але особливо помітною сірість данців була у першому, коли за 20 стартових хвилин команда не завдала жодного удару й тримала м'яч вдвічі менше ігрового часу. На кінець першого тайму в Еріксена не було жодного обіграшу, а плеймейкери Сісто та Ділейні лише одного разу пройшли суперника один в один.

Поульсен: Думаю, в наступних матчах ми будемо кращими

Епізод з пенальті також не впав з неба – до нього перуанці як мінімум тричі вривалися у штрафний майданчик, створюючи пожежні ситуації. Довгий час їх гасив Кьяєр, однак всьому є межа. І коли здавалося, що Перу перетворить свою перевагу на гол з 11-метрової позначки – Куева запустив м'яч у космос.

Збірна Перу тиснула на ворота збірної Данії весь матч

У другому таймі Данія виглядала грізно лише на останніх хвилинах, коли на воротах Шмейхеля не висів хіба що воротар Перу. До цього ж датчани мали лише напівмоменти – неточні дальні удари, простріли, переспективні позиційні атаки – але майже не мали гострих моментів. За весь матч вони лише тричі пробили у площину – жахливий показник, як для команди з футболістами за 80 мільйонів євро!

Більше того: за дві хвилини до голу підопічні Аге Харейде пропустили фантастичну атаку, в якій перуанці у чужому штрафному хіба що на руках не ходили. Гол у ворота Перу, як і випади Йоргенсена та Еріксена наприкінці матчу, виглядав логічно тільки з огляду на футбольну мудрість – "не забиваєш ти – забивають тобі". Хоча Перу після цього міг забити кілька разів.

Перу – найбільш цікава збірна чемпіонату світу-2018

За перші чотири гри на ЧС-2018 жодна з команд-учасниць турніру так не дивувала й не змушувала себе любити, як Перу. Єгипет та Уругвай більше заманювали поспати, ніж подивитися футбол, а Іран та Марокко до останніх секунд грали в нулі. Австралія виглядала сипатично, але не більше, а гранди – це занадто попсовий вибір. Ісландія, звісно, вирізняється на фоні інших, однак про її вміння боротися ми знали давно. І тут з'являється Перу.

Підопічні Рікардо Гареки вийшли проти однієї з найбільш потужних європейських команд – і почали грати проти них у футбол. У ФУТБОЛ! І не просто грати, а розкатувати Данію на всіх ділянках поля, як дитину. Перуанці летіли вперед, комбінували, вривалися у штрафний майданчик, заробляли й не реалізовували пенальті, а при рахунку 0:1 знаходили в собі сміливість бити п'ятками, знаходячись спиною до воріт – і ледь не забити після цього!

Паоло Геррейро на ЧС-2018 п'яткою пробиває повз дальню стійку воріт Данії

Якщо ж обійтися без лірики, то Перу дійсно вразив своїм футболом. Команда завдала 17 ударів по воротах, з яких 6 парирував Каспер Шмейхель. У першому таймі Данія лише одного разу пробила в площину воріт Гальєси, а за весь матч таких ударів назбиралося аж три. Перуанці тиснули до останніх секунд, однак нервовість недосвідченої команди (36 років без чемпіонату світу) не дозволила їм забити навіть з пенальті. Тим не менш, іншим суперникам Перу по групі – Австралії та Франції – явно буде несолодко у грі проти цієї збірної. Матчі "інків" вже починаєш чекати з інтересом.

Юссуф Поульсен – герой матчу

Так, кожен з перуанських футболістів може ним вважатися по праву. Так, Еріксен завдав більше ударів по воротах (аж на один). Так, Шмейхель провів просто фантастичний матч – однак всі їхні потуги нічого не коштували, якби Юссуф Поульсен сьогодні не забив. ФІФА також вважає його найкращим на полі, визнавши Поульсена гравцем матчу проти Перу. Хоча справа тут далеко не у голі.

Юссуф Поульсен забиває гол у ворота Перу

М'яч, який забила Данія, став наслідком височенної мобільності Поульсена, який рухався від воріт і до воріт – і всюди був корисним. У першому таймі Поульсен був єдиним футболістом збірної Данії, який пробив більше одного разу, а на на 59-й хвилині він класно відкрився й відірвався від захисників, майстерно забивши у ближній кут. Саме Поульсен привіз пенальті, однак він же 71-й хвилині врятував, коли Шмейхель не дотягнувся до м'яча після навісу Карільйо. Поульсен був на всіх подачах і на всіх зонах, а його жовта аж на 90+3 хвилині матчу лише підкреслює зарядженість цього гравця.

Каспер Шмейхель став більш легендарним, ніж Петер Шмейхель

Не відмітити шикарну гру Каспера було б злочином проти людства. Мудрість говорить, що на дітях геніїв природа відпочиває, одна тут вона явно попрацювала у поті обличчя – так само, як і Шмейхель у грі проти Перу.

Голкіпер збірної Данії провів 6 сейвів – дуже пристойний показник. Особливо класним був момент на 84-й хвилині, коли Фарфан потужно пробив у протихід, а Каспер витягнув цей м'яч ногою. Якби не впевнена гра Каспера, Данія згоріла б з гігантським рахунком. За такі матчі потрібно ставити пам'ятник.

Каспер Шмейхель - найкращий голкіпер збірної Данії

Каспер Шмейхель тепер офіційно найкрутіший голкіпер Данії. Він побив рекорд свого батька по тривалості сухої серії в матчах національної команди. Каспер подолав планку в 471 хвилину без пропущених голів, тоді як у батька Петера було лише 470. Таким чином, голкіпер, який востаннє пропускав аж у листопаді 2017 року, встановив найкращий показник "сухих" хвилин в історії національної команди. І, здається, заслужив пограти у більш титулованому клубі, ніж Лестер.

ЧС-2018, група С, 1-й тур

Перу – Данія – 0:1

Голи: Поульсен, 59