Збірна Франції заявила 26 гравців на березневі поєдинки відбору до ЧС-2022, повідомляє офіційний твіттер команди.

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Голкіпери: Ареола, Льоріс, Меньян, Манданда.

Захисники: Дінь, Дюбуа, Люка Ернандес, Кімпембе, Лангле, Ферлан Менді, Павар, Варан, Зума.

Півзахисники: Канте, Ндомбеле, Погба, Рабйо, Сіссоко.

Нападники: Бен-Єддер, Коман, Усман Дембеле, Жиру, Грізманн, Лемар, Марсьяль, Мбаппе.

Зазначимо, що французи розпочнуть боротьбу за путівку на чемпіонат світу матчем проти України, який відбудеться 24 березня у Франції. Далі чемпіони світу зіграють з Казахстаном (28 березня) та Боснією і Герцеговиною (31 березня).

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