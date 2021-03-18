Як відомо, збірна України 28 і 31 березня має зіграти матчі кваліфікації на ЧС-2022 проти Фінляндії та Казахстану відповідно. Напередодні поєдинки було перенесено зі Львова до Києва через складну епідеміологічну ситуацію у регіоні.

Збірна Казахстану оголосила склад на матчі з Францією та Україною

НСК Олімпійський готувався прийняти матчі, а підопічні Шевченка сподівались на шалену підтримку "12-го гравця". На жаль, стрімке зростання захворюваності змусило київську владу ввести строгий карантин і у столиці. Мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу повідомив, що суворі обмеження триватимуть з 20 березня до 9 квітня.

У цей час буде заборонена присутність глядачів на спортивних змаганнях (у тому числі на сьогоднішньому матчі Шахтар – Рома), проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших), робота закладів культури (кінотеатри, театри, музеї , концертні зали), торгово-розважальних центрів (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни і побутової хімії) і проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 квадратних метрів на 1 особу).

Працюватимуть фітнес- і спортивні зали, але без групових занять, заклади громадського харчування, але виключно на винос, автозаправні станції, але з дотриманням суворих норм і без роботи кафе, перукарні, салони краси, але за попереднім записом, дитячі садки, школи, але дистанційно і після канікул, підприємства і організації бюджетної сфери і приватний бізнес (крім підприємств критичної інфраструктури) на дистанційній роботі, громадський транспорт – у звичайному режимі, але з дотриманням строгих норм перевезення пасажирів, масочного режиму і з заповненням місць для сидіння на 50%.

Шахтар – Рома без глядачів: Палкін поставив владі Києва жорсткі запитання