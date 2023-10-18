Товариський матч

Франція – Шотландія – 4:1

Голи: Павар, 16, 24, Мбаппе, 41 (з пенальті), Коман, 70 – Гілмор, 11

Дідьє Дешам розкритикував стан газону на домашньому стадіоні Лілля П'єр Моруа, і це не дивно – не так давно там відбулися п'ять матчів чемпіонату світу з регбі, причому остання гра відбулася минулої неділі. Однак підопічні Дешама особливих проблем зі станом газону не відчули – вже до перерви "Ле бльо" відвантажили шотландцям три м'ячі.

Захисник збірної Франції пояснив свій сміх під час хвилини мовчання

Несподіваним героєм збірної Франції цього вечора став захисник Інтера Бенжамен Павар, якого ще не так давно вважали вигнанцем у таборі своєї команди. Він посварився з Дешамом під час фінального матчу ЧС-2022: дозволив собі критикувати рішення тренера і висловлювати невдоволення фактом відсутності у себе ігрової практики.

Проте зараз Павар перебуває в гармонії з командою. Цього вечора він оформив дубль (перший дубль захисника "Ле бльо" з листопада 2013 року – тоді Мамаду Сахо двічі засмутив збірну України) головою та мав нагоду записати на свій рахунок хет-трик – на 37-й хвилині Бенжамен тягнувся ногою до м'яча, щоб із кількох метрів переправити його у сітку порожніх воріт, але Че Адамс завадив йому влучити по м'ячу. Дешам вимагав призначення пенальті, проте арбітр почув тренера лише через чотири хвилини, коли Купер сфолив проти Жиру. Мбаппе виконав вирок.

Четвертий гол за господарів оформив Кінгслі Коман – йому вдався гарний удар "ножицями".

Свій єдиний м'яч у цій зустрічі Франція пропустила після помилки Камавінга. Універсал Реала хотів вибити м'яч із власного штрафного, але замість цього оформив гольову передачу на півзахисника збірної Шотландії Біллі Гілмора.