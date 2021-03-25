У першому матчі відбору на чемпіонат світу 2022 року збірна України розписала бойову нічию з французами. Підопічні Андрія Шевченка пропустили вже на 19-й хвилині – Антуан Грізман фантастичним пострілом здалеку відкрив рахунок у матчі. Форвард Барселони зробив це з положення поза грою і арбітру у перерві навіть довелось вибачатися за свою помилку перед наставником українців.

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По перерві "синьо-жовті" відновили статус-кво завдяки захиснику команди суперника Преснелю Кімпембе. На 57-й хвилині Олександр Караваєв прострілив у центр штрафного, де в дотик пробив Сергій Сидорчук – м'яч після удару динамівця влучив у стегно француза і закотився у ворота Уго Льоріса.

Цікаво, що спочатку взяття воріт записали на Кімпембе, однак потім рішення було змінено. Зараз на офіційному сайті УЄФА автором гола числиться Сергій Сидорчук, а асистентом – Олександр Караваєв. Натомість ФІФА не погодилась з таким рішенням і залишила на своїй сторінці в силі автогол француза.

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