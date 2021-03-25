В первом матче отбора на чемпионат мира 2022 года сборная Украины расписала боевую ничью с французами. Подопечные Андрея Шевченко пропустили уже на 19-й минуте – Антуан Гризманн фантастическим выстрелом издалека открыл счет в матче. Форвард Барселоны сделал это из положения вне игры и арбитру в перерыве даже пришлось извиняться за свою ошибку перед наставником украинцев.

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После перерыва "сине-желтые" восстановили статус-кво благодаря защитнику команды соперника Преснелю Кимпембе. На 57-й минуте Александр Караваев прострелил в центр штрафной, где в касание пробил Сергей Сидорчук – мяч после удара динамовца попал в бедро француза и закатился в ворота Уго Льориса.

Интересно, что сначала взятие ворот записали на Кимпембе, однако затем решение было изменено. Сейчас на официальном сайте УЕФА автором гола числится Сергей Сидорчук, а ассистентом – Александр Караваев. В то же время ФИФА не согласилась с таким решением и оставила на своей странице в силе автогол француза.

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