Підготовчий поєдинок до матчів Ліги націй між "трикольоровими" і "синьо-жовтими" відбудеться у заплановані терміни.

На спеціальній передматчевій нараді, яка відбулася ввечері, 6 жовтня, було вирішено чи відбудеться спаринг між командами Дідьє Дешама та Андрія Шевченка, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Представники обох національних асоціацій, а також відповідальні особи місцевої влади постановили провести товариський поєдинок у раніше визначений термін – 7 жовтня о 22:10.

За регламентом УЄФА для того, аби матч відбувся, у заявці на гру має бути щонайменше 13 гравців, один з яких голкіпер. На вечірньому тренуванні українців працювало 19 польових гравців і воротар Георгій Бущан.

Як відомо, одразу троє кіперів "синьо-жовтих" – Андрій Пятов, Юрій Паньків і Андрій Лунін – здали позитивні тести на коронавірус. Проте довикликати нових воротарів тренерський штаб не буде. До слова,під час офіційного вечірнього тренування Олександр Шовковський уперше з 2018 року одягнув голкіперські рукавички, щоби допомогти тренеру воротарів Педро Харо та Георгію Бущану провести повноцінне передматчеве заняття.

Завтра вранці усі 20 здорових нині збірників пройдуть ще один ПЛР-тест, який буде контрольним для допуску до гри.

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