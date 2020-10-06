Подготовительный поединок к матчам Лиги наций между "трехцветными" и "сине-желтыми" состоится в запланированные сроки.

На специальном предматчевом совещании, которое состоялось вечером, 6 октября, было решено состоится ли спарринг между командами Дидье Дешама и Андрея Шевченко, сообщает официальный сайт УАФ.

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Представители обеих национальных ассоциаций, а также ответственные лица местной власти решили провести товарищеский поединок в ранее определенный срок – 7 октября в 22:10.

По регламенту УЕФА для того, чтобы матч состоялся, в заявке на игру должно быть не менее 13 игроков, один из которых голкипер. На вечерней тренировке украинцев работало 19 полевых игроков и вратарь Георгий Бущан.

Как известно, сразу трое киперов "сине-желтых" – Андрей Пятов, Юрий Панькив и Андрей Лунин – сдали положительные тесты на коронавирус. Однако довызывать новых вратарей тренерский штаб не будет. К слову, во время официальной вечерней тренировки Александр Шовковский впервые с 2018 года одел голкиперские перчатки, чтобы помочь тренеру вратарей Педро Харо и Георгию Бущану провести полноценное предматчевое занятие.

Завтра утром все 20 здоровых сейчас сборников пройдут еще один ПЦР-тест, который будет контрольным для допуска к игре.

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