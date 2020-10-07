Франція – Україна: Шевченко оголосив офіційну заявку на товариський матч
Головний тренер збірної України визначився із гравцями, що візьмуть участь у спарингу з французами.
Андрій Шевченко вніс до офіційної заявки на поєдинок проти Франції 21-го гравця. Окремо варто відзначити повернення Олександра Шовковського у список через кадровий дефіцит голкіперів у збірній – Паньків і Лунін поза заявкою через коронавірус.
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Весь список збірної виглядає наступним чином:
Воротарі: Георгій Бущан, Олександр Шовковський.
Захисники: Едуард Соболь, Ігор Пластун, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Богдан Михайліченко, Євген Чеберко, Юхим Конопля.
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Микола Шапаренко, Олександр Зубков, Ігор Харатін, Віктор Циганков, Володимир Шепелєв, Роман Безус, Євген Макаренко.
Нападник: Роман Яремчук.
Нагадаємо, спаринг Франція – Україна відбудеться сьогодні, 7 жовтня, початок о 22:10.