Головний тренер збірної України визначився із гравцями, що візьмуть участь у спарингу з французами.

Андрій Шевченко вніс до офіційної заявки на поєдинок проти Франції 21-го гравця. Окремо варто відзначити повернення Олександра Шовковського у список через кадровий дефіцит голкіперів у збірній – Паньків і Лунін поза заявкою через коронавірус.

Збірна України ризикувала залишитися у Франції на 15-денний карантин – прес-аташе Шевченка розкрив подробиці

Весь список збірної виглядає наступним чином:

Воротарі: Георгій Бущан, Олександр Шовковський.

Захисники: Едуард Соболь, Ігор Пластун, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Богдан Михайліченко, Євген Чеберко, Юхим Конопля.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Микола Шапаренко, Олександр Зубков, Ігор Харатін, Віктор Циганков, Володимир Шепелєв, Роман Безус, Євген Макаренко.

Нападник: Роман Яремчук.

Нагадаємо, спаринг Франція – Україна відбудеться сьогодні, 7 жовтня, початок о 22:10.

Франція – Україна: анонс товариського матчу