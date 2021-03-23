"Ключове слово – адаптація. Якби у нас була можливість довше попрацювати з футболістами, було б краще, але такі реалії, часу дуже мало. Єдиний раз, коли у нас є можливість попрацювати ґрунтовно, – це перед великими змаганнями, такими як чемпіонат Європи. Тому дуже важливо мати в складі гравців із солідним минулим, у нас просто немає часу, щоб опрацювати безліч деталей.

Варан дав важливу пораду "трикольоровим", пригадавши, як Франція ледь не пролетіла повз ЧС після поразки від України

У мене не питали думки, коли складали такий щільний графік, тому я приймаю те, що є. Нас чекають три матчі за тиждень, з яких два – на виїзді. Це додаткові труднощі і навантаження, що вимагає підготовки і чудової організації на початковому етапі. Ми повинні бути уважними до всього, навіть до найдрібніших деталей.

Я впевнений у наших воротарях. У середу в грі з Україною у рамці повинен стояти Уго Льоріс. Якщо все піде добре, він, звичайно ж, збереже своє місце і в наступних матчах. Але я також знаю, що в будь-який момент можу покластися на Стіва Манданда і Майка Меньяна, які і справді дуже хороші голкіпери.

Варан – гравець, в якого я повірив, коли він ще не був дуже відомий. У нього можуть бути матчі, в яких він менш яскравий, але він дуже і дуже висококласний гравець, який входить в число найкращих у своєму амлпуа. Він уважний і дуже хороший у дуелях... Це цінні якості", – цитує Дешама офіційний сайт ФФФ.

Нагадаємо, підопічні 52-річного фахівця розпочнуть відбір на чемпіонат світу домашнім матчем проти збірної України (24 березня). Потім "триколірні" зустрінуться з Казахстаном (28-го) і Боснією (31-го).

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