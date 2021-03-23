"Ключевое слово – адаптация. Если бы у нас была возможность дольше поработать с футболистами, было бы лучше, но таковы реалии, времени очень мало. Единственный раз, когда у нас есть возможность поработать основательно, – это перед крупными соревнованиями, такими как чемпионат Европы. Поэтому очень важно иметь в составе игроков с солидным прошлым, у нас просто нет времени, чтобы обработать множество деталей.

Варан дал важный совет "трехцветным", вспомнив, как Франция едва не пролетела мимо ЧМ после поражения от Украины

У меня не спрашивали мнения, когда составляли такой плотный график, поэтому я принимаю то, что есть. Нас ждут три матча за неделю, из которых два – на выезде. Это дополнительные трудности и нагрузки, что требует подготовки и замечательной организации на начальном этапе. Мы должны быть внимательными ко всему, даже к мельчайшим деталям.

Я уверен в наших вратарях. В среду в игре с Украиной в рамке должен стоять Уго Льорис. Если все пойдет хорошо, он, конечно же, сохранит свое место и в следующих матчах. Но я также знаю, что в любой момент могу положиться на Стива Манданда и Майка Меньяна, которые действительно очень хорошие голкиперы.

Варан – игрок, у которого я поверил, когда он еще не был очень известен. У него могут быть матчи, в которых он менее яркий, но он очень и очень высококлассный игрок, который входит в число лучших в своем амлпуа. Он внимательный и очень хорош в дуэлях... Это ценные качества", – цитирует Дешама официальный сайт ФФФ.

Напомним, подопечные 52-летнего специалиста начнут отбор на чемпионат мира домашним матчем против сборной Украины (24 марта). Затем "трехцветные" встретятся с Казахстаном (28-го) и Боснией (31-го).

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