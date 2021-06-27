"Нам не можна недооцінювати суперника. Це матч плей-офф, тому ми повинні зробити все можливе, щоб в після гри на наших обличчях були посмішки. Ми повинні показати свою найкращу гру.

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Спека у Будапешті під час заключного матчу групового етапу позначилась на нас. У нас був додатковий день між матчами – п'ять, а не чотири. Але у наших суперників було вісім днів, що набагато краще. У Бухаресті теж спекотно, але все ж організму витримати таку температуру трохи легше", – цитує Дешама сайт УЄФА.

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