Франция – Швейцария: Дешам пожаловался на погоду и выделил преимущество соперника
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о подготовке к матчу 1/8 финала Евро-2020.
"Нам нельзя недооценивать соперника. Это матч плей-офф, поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы в после игры на наших лицах были улыбки. Мы должны показать свою лучшую игру.
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Жара в Будапеште во время заключительного матча группового этапа сказалась на нас. У нас был дополнительный день между матчами – пять, а не четыре. Но у наших соперников было восемь дней, что гораздо лучше. В Бухаресте тоже жарко, но все же организму выдержать такую температуру немного легче", – цитирует Дешама сайт УЕФА.
Если французам удастся пройти Швейцарию, то в 1/4 финала на них ожидает победитель пары Хорватия – Испания.
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