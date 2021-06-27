"Нам нельзя недооценивать соперника. Это матч плей-офф, поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы в после игры на наших лицах были улыбки. Мы должны показать свою лучшую игру.

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Жара в Будапеште во время заключительного матча группового этапа сказалась на нас. У нас был дополнительный день между матчами – пять, а не четыре. Но у наших соперников было восемь дней, что гораздо лучше. В Бухаресте тоже жарко, но все же организму выдержать такую ​​температуру немного легче", – цитирует Дешама сайт УЕФА.

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