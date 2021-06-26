"Дешам більше не справляється з Мбаппе": екс-хавбек збірної Франції знищив суперзірку ПСЖ
Колишній півзахисник "Ле Бльо" Жером Ротен розкритикував Кіліана Мбаппе за виступи на Євро-2020.
"Я хвилююсь. У Мбаппе величезно его. Гадаю, що Дідьє Дешам більше не справляється з ним, це дуже проблематично. Навіть дивно, що він дозволяє Кіліану так багато всього. Це видно за діями на полі. Я не збираюсь говорити, що Мбаппе грає успішно.
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Не впевнений, що у нього хороша форма, як це було у ПСЖ. Ми очікуємо набагато більшого від Мбаппе, адже всі вважають його одним із найкращих в Європі. А ще мені цікаво, чи розуміє він, що у нього немає такого класу, як у деяких гравців команди, коли справа доходить до виконання штрафних?" – цитує Ротена transfery.info.
Зауважимо, Мбаппе у трьох іграх групового етапу записав до свого активу лише один гольовий пас. 28 червня на збірну Франції чекає матч 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швейцарії.
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