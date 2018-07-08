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Жиру: Краще б Анрі був зі збірною Франції і давав мені поради

22:52 32 Читать на русском
Жиру: Краще б Анрі був зі збірною Франції і давав мені поради
Олів'є Жиру / Фото: ФІФА

Форвард збірної Франції Олів'є Жиру перед матчем 1/2 фіналу ЧС-2018 з Бельгією поділився думками про те, що легендарний французький нападник Тьєррі Анрі входить до тренерського штабу "червоних дияволів".

"Краще б Анрі був з нами і давав мені поради. Він справжня легенда французького футболу, ми ставимося до нього з величезною повагою.

Ми поважаємо всі його досягнення, але особливо про це не думаємо. Я не заздрю. Це взаємна повага. Жодних образ у мене немає.

Моя робота – бути корисним на поле, допомагати команді. Для мене було б честю продемонструвати Тьєррі, що він вибрав не ту сторону!", – цитує футболіста Goal.com.

Матч 1/2 фіналу чемпіонату світу-2018 Франція – Бельгія відбудеться 10 липня, початок гри – о 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

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ЧС 20181/2 фіналу

Франція - Бельгія: Вівторок 10 липня 2018

Франція
до матчу
1
дн
:
21
год
:
59
хв
Бельгія
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Франція Франція Франція - Бельгія ЧС 2018 Тьєррі Анрі Тьєррі Анрі Олів'є Жиру Олів'є Жиру
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