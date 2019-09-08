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Франція – Албанія – 4:1 – відео голів та огляд матчу

08:00 188 Читать на русском
Франція – Албанія – 4:1 – відео голів та огляд матчу
Франція – Албанія – 4:1 – відео голів та огляд матчу / соцмережі

Збірна Франції розгромила Албанію у рамках кваліфікації до Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Франція – Албанія.

8’ Кінгслі Коман
27’ Олів'є Жиру
68’ Кінгслі Коман
85’ Жонатан Іконе
 
Соколь Чікаллеші 90’
8’ Кінгслі Коман
27’ Олів'є Жиру
68’ Кінгслі Коман
85’ Жонатан Іконе
90’ Соколь Чікаллеші

Збірна Франції не відчула проблем у матчі проти Албанії. Вже на 8-ій хвилині Коман відкрив рахунок в матчі, а Жиру до перерви подвоїв перевагу французів. До перерви рахунок міг стати розгромним, але Грізманн не зумів реалізувати пенальті.

Євро-2020: Франція у феєричному матчі з нереалізованим пенальті розгромила Албанію

В другому таймі Коман оформив дубль, а дебютант Іконе в першому ж матчі відзначився забитим голом. Албанці таки змогли забити гол престижу – Чікаллеші реалізував пенальті.

Таким чином, Франція набрала 12 очок і команда Дідьє Дешама зрівнялась за очками з Ісландією та Туреччиною. Албанія з шістьма пунктами залишається четвертою.

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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Теги
Євро-2020 Албанія Албанія Франція Франція Відеоновини Жонатан Іконе Жонатан Іконе Франція - Албанія Антуан Грізманн Антуан Грізманн Олів'є Жиру Олів'є Жиру Кінгслі Коман Кінгслі Коман
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