Франція – Албанія – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Збірна Франції розгромила Албанію у рамках кваліфікації до Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Франція – Албанія.

Збірна Франції не відчула проблем у матчі проти Албанії. Вже на 8-ій хвилині Коман відкрив рахунок в матчі, а Жиру до перерви подвоїв перевагу французів. До перерви рахунок міг стати розгромним, але Грізманн не зумів реалізувати пенальті.

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В другому таймі Коман оформив дубль, а дебютант Іконе в першому ж матчі відзначився забитим голом. Албанці таки змогли забити гол престижу – Чікаллеші реалізував пенальті.

Таким чином, Франція набрала 12 очок і команда Дідьє Дешама зрівнялась за очками з Ісландією та Туреччиною. Албанія з шістьма пунктами залишається четвертою.

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