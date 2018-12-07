Франков: Засідання КДК ФФУ у справі Маріуполь – Гірник-Спорт не увінчалося ніяким рішенням

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков розповів про засідання КДК ФФУ у справі Маріуполь – Гірник-Спорт.

"Засідання КДК ФФУ у справі Маріуполь – Гірник-Спорт не увінчалося ніяким рішенням.

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Поговорили про участь обвинувачених, і все, розійшлися до з'ясування. Їжаку зрозуміло, що тренера і чотирьох не найважливіших гравців команди,один з яких не виходив на поле, мало.

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Тим більше, мова йде про складний договірний матч "перемога аутсайдера-гостя після першого тайму, перемога господарів з -1,5 за підсумком". Зрозуміло, не одному мені зрозуміло, що все шито білими нитками, і якщо спробують призначити цапа-відбувайла, то вони можуть багато розповісти. І тоді клуб...", – написав Франков на своїй сторінці у Твіттері.