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Франков: Засідання КДК ФФУ у справі Маріуполь – Гірник-Спорт не увінчалося ніяким рішенням

10:09 110 Читать на русском
Франков: Засідання КДК ФФУ у справі Маріуполь – Гірник-Спорт не увінчалося ніяким рішенням
Артем Франков / фото з соцмереж

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков розповів про засідання КДК ФФУ у справі Маріуполь – Гірник-Спорт.

"Засідання КДК ФФУ у справі Маріуполь – Гірник-Спорт не увінчалося ніяким рішенням.

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Поговорили про участь обвинувачених, і все, розійшлися до з'ясування. Їжаку зрозуміло, що тренера і чотирьох не найважливіших гравців команди,один з яких не виходив на поле, мало.

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Тим більше, мова йде про складний договірний матч "перемога аутсайдера-гостя після першого тайму, перемога господарів з -1,5 за підсумком". Зрозуміло, не одному мені зрозуміло, що все шито білими нитками, і якщо спробують призначити цапа-відбувайла, то вони можуть багато розповісти. І тоді клуб...", – написав Франков на своїй сторінці у Твіттері.

Перша ліга19 тур

Маріуполь - Гірник-Спорт: Понеділок 14 листопада 2016

Маріуполь
Матч завершено
3 : 1
Гірник-Спорт
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Теги
КДК ФФУ Іллічівець - Гірник-Спорт Маріуполь Маріуполь Гірник-Спорт Гірник-Спорт ФФУ Артем Франков
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