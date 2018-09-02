Печорний: Севідову вручено повідомлення про підозру в кримінальній справі по матчу Маріуполь – Гірник-Спорт

Екс-наставник Маріуполя Олександр Севідов підозрюється в причетності до матчу з фіксованим результатом.

Відомий футбольний консультант Олег Печорний заявив, що Олександру Севідову вручили повідомлення про підозру в кримінальній справі по скандальному матчу з Маріуполь – Гірник-Спорт (3:1), який носив договірний характер.

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"За отриманою інформацією, колишньому головному тренеру Маріуполя вручена підозра в кримінальній справі! Ця кримінальна справа відкрита по матчу Першої ліги, між Маріуполем і Гірник-Спортом у 2016 році. Матч потрапив в підозру, що гра була договірна.

Дуже хочеться почути правду про цю кримінальну справу від правоохоронних органів України та від Федерації футболу України", – цитує Печорного видання tribuna.