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Франкфуртська гольова феєрія у відеоогляді матчу Айнтрахт – Фрайбург – 3:3

07:30 163 Читать на русском
Франкфуртська гольова феєрія у відеоогляді матчу Айнтрахт – Фрайбург – 3:3
Айнтрахт – Фрайбург / твіттер Фрайбурга

Айнтрахт із Франкфурта-на-Майні та Фрайбург зіграли в результативну нічию у рамках 28-го туру німецької Бундесліги. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

35’ Андре Сілва
79’ Даїчі Камада
82’ Тімоті Чендлер
 
Вінченцо Гріфо 28’
Нільс Петерсен 67’
Лукас Хьолер 69’
28’ Вінченцо Гріфо
35’ Андре Сілва
67’ Нільс Петерсен
69’ Лукас Хьолер
79’ Даїчі Камада
82’ Тімоті Чендлер

У першому таймі команди обмінялися голами. На розкішний постріл Вінченцо Гріфо на 28-й хвилині франкфуртці відповіли курйозним забитим м'ячем у виконанні Андре Сілви.

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Тим часом старт другої половини гри ледь не став вироком для господарів. Фрайбург забив двічі зусиллями Нільса Петерсена (забив головою після стандарту) та Лукаса Хьолера (реалізував вихід віч-на-віч).

Проте, "орли" зуміли відігратися в ендшпілі протистояння. Спочатку Даїчі Камада обікрав оборонця і розстріляв кіпера гостей. А на 82-й хвилині Тімоті Чендлер в один дотик замкнув навіс Костіча з лівого флангу – 3:3!

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Німеччина Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Фрайбург Фрайбург Відеоновини Айнтрахт Франкфурт - Фрайбург
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