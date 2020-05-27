Франкфуртська гольова феєрія у відеоогляді матчу Айнтрахт – Фрайбург – 3:3

Айнтрахт із Франкфурта-на-Майні та Фрайбург зіграли в результативну нічию у рамках 28-го туру німецької Бундесліги. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

У першому таймі команди обмінялися голами. На розкішний постріл Вінченцо Гріфо на 28-й хвилині франкфуртці відповіли курйозним забитим м'ячем у виконанні Андре Сілви.

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Тим часом старт другої половини гри ледь не став вироком для господарів. Фрайбург забив двічі зусиллями Нільса Петерсена (забив головою після стандарту) та Лукаса Хьолера (реалізував вихід віч-на-віч).

Проте, "орли" зуміли відігратися в ендшпілі протистояння. Спочатку Даїчі Камада обікрав оборонця і розстріляв кіпера гостей. А на 82-й хвилині Тімоті Чендлер в один дотик замкнув навіс Костіча з лівого флангу – 3:3!

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